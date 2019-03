Vorfahrt missachtet

Am Montagnachmittag war ein 40-jähriger Autofahrer in der Einersheimer Straße in Iphofen unterwegs. An der Kreuzung zur Birklinger Straße übersah dann der Mann laut Polizeibericht die Vorfahrt eines von links kommenden Autos. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.