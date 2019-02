Vorfahrt missachtet

An der E-Center-Kreuzung in Kitzingen wollte am Mittwochnachmittag ein Autofahrer nach rechts auf die B8 einbiegen. Zeitgleich fuhr eine Autofahrerin von der gegenüberliegenden Straßenseite aus einem Parkplatz nach links stadtauswärts in die B 8. Der Fahrer ging, obwohl für ihn die Grünlichtphase der Ampel beendet war, fälschlicherweise davon aus, vorfahrtsberechtigt abbiegen zu dürfen. Das war er laut Polizei aber nicht. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Schaden von 3500 Euro entstand.