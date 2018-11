Vorfahrt missachtet

Am Dienstagmorgen war ein 62-jähriger Golf-Fahrer auf der Sommeracher Straße in Richtung Staatsstraße 2260 unterwegs. An der Einmündung bog er in die Staatsstraße ein und übersah laut Polizeibericht einen in Richtung Würzburg fahrenden Opel Corsa. Dessen 18-jährige Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Verkehrsteilnehmer erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in die Helius-Klinik gebracht. Es entstand etwa 7000 Euro Schaden. Die beschädigten Fahrzeuge wurden von Abschleppdiensten abtransportiert.