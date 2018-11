Vorfahrt missachtet

Am Montagabend war eine 51-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2260 von Volkach kommend in Richtung Obervolkach unterwegs. An der Eichfelder Straße bog sie nach rechts in Richtung Eichfeld ab. Dabei übersah sie laut Polizeibericht einen von links kommenden vorfahrtberechtigten Pkw und stieß mit diesem zusammen. Der Schaden beträgt etwa 8000 Euro.