Volkach vor 2 Stunden

Vorfahrt missachtet

Als am Mittwochnachmittag eine 76-jährige Autofahrerin in Volkach von der Fahrer Straße in die Gaibacher Straße einfahren wollte stieß sie mit ihrem Pkw gegen den Ford eines 29-jährigen Mannes, der mit seinem Fahrzeug verkehrsbedingt bei Rotlicht an der dortigen Ampel warten musste. Der Schaden beläuft sich auf 700 Euro.