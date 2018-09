Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Repperndorfer Straße / Gabelsberger Straße in Kitzingen wollte am Montagnachmittag ein 58-jähriger Mann mit seinem Ford Transit auf die Repperndorfer Straße einfahren. Ein auf der vorfahrtsberechtigten Repperndorfer Straße fahrender 49-jähriger Autofahrer wollte dem Transitfahrer das Einfahren durch Handzeichen ermöglichen. Als dieser nach mehrmaliger Aufforderung nicht reagierte, fuhr der Mann weiter. In diesem Augenblick fuhr auch der Fahrer mit seinem Ford Transit los und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von 4500 Euro.