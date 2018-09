Kleinlangheim vor 3 Stunden

Vorfahrt missachtet

Ein 88-jähriger Rentner fuhr am Dienstagnachmittag auf der Grabengasse in Kleinlangheim und wollte die Hauptstraße in Richtung Friedhof überqueren. Dabei missachtete er laut Polizeibericht die Vorfahrt einer 42-jährigen Autofahrerin und stieß gegen die rechte Fahrzeugseite des Fiat 500. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Schaden beträgt 500 Euro.