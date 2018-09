Vorfahrt missachtet

Als am Donnerstagnachmittag eine 74-jährige Autofahrerin in Volkach vom Parkplatz Am alten Bahnhof auf die Staatsstraße in Richtung Schweinfurt einfahren wollte, übersah sie laut Polizei den vorfahrtsberechtigten Hyundai einer 24-jährigen Frau und stieß mit ihm zusammen. Schaden: 1000 Euro.