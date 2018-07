GERLACHSHAUSEN vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet

Im der Bereich der Sonnenstraße bzw. der Weiße-Marder-Straße in Gerlachshausen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden in Höhe von 7500 Euro entstand. Eine 63-jährige Autofahrerin übersah dabei den Pkw Skoda eines 50-jährigen Mannes, der von rechts in den Einmündungsbereich einfahren wollte, und stieß mit diesem zusammen.