SICKERSHAUSEN vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet

Eine 60-jährige Frau fuhr am späten Dienstagnachmittag in Sickershausen auf der Hohenfelder Straße und wollte nach links in die vorfahrtsberechtigte Michelfelder Straße einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizeibericht den von links herannahenden Ford Focus einer 21-jährigen Frau und stieß mit dieser zusammen. Schaden: 2500 Euro.