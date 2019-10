Volkach vor 7 Stunden

Vorfahrt missachtet und zusammengestoßen

Beim Abbiegen übersah am Mittwochmorgen eine 46-Jährige in Volkach an einer Kreuzung ein vorfahrtsberechtigtes Auto und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro, teilte die Polizei mit.