Iphofen vor 29 Minuten

Vorfahrt missachtet

8000 Euro Schaden



Eine 80-jährige Autofahrerin bog am Montagnachmittag vom Mühlenweg in Iphofen, nach links in die Staatsstraße ein und übersah, laut Polizeibericht, einen vorfahrtsberechtigten Citroen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von circa 8000 Euro.