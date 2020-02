Kitzingen vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet: Radfahrerin stürzt auf nasser Fahrbahn

Eine Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag in der Jahnstraße in Kitzingen gestürzt, als sie einem Auto, das ihre Vorfahrt missachtete, ausweichen wollte. Ein 71-Jähriger bog laut Polizeiangaben mit seinem Kleintransporter an der Kreuzung zur Kaltensondheimer Straße nach links ab, aber übersah die auf der Kaltensondheimer Straße fahrende Radfahrerin. Sie musste ausweichen und stürzte dabei auf der nassen Fahrbahn vom Rad. Zu einer Berührung zwischen Transporter und Fahrrad kam es aber nicht. Die Frau erlitt aber leichte Verletzungen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.