Wiesentheid vor 11 Stunden

Vorfahrt missachtet: Kradfahrer verletzt

Am Dienstagfrüh ereignete sich an der Einmündung zur Balthasar-Neumann-Straße/Forstamtstraße in Wiesentheid ein Verkehrsunfall. Als ein 24-jähriger Autofahrer nach links in die Balthasar-Neumann-Straße einbog, missachtete er hierbei laut Polizeibericht die Vorfahrt eines von links kommenden Leichtkraftrades, das von einem 24-Jährigen gesteuert wurde. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem BRK-Fahrzeug in die Geomed-Klinik zur ärztlichen Behandlung gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6500 Euro.