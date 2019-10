Vorfahrt missachtet: Fahrer bleiben unverletzt

Zu einem Unfall kam es am Freitagmittag um 15.50 Uhr, als ein 25-jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt eines 38-jährigen Fahrzeugführers in der Dr. Gengler-Straße in Obervolkach missachtete. Glücklicherweise entstand hierbei lediglich Blechschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Beide Fahrer konnten die Unfallstelle selbstständig wieder verlassen, schreibt die Polizei.