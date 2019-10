Vorfahrt missachtet: Eine Verletzte und 24 000 Euro Schaden

Am Montagnachmittag kam es nach Polizeiangaben am Mühlweg in Iphofen, an der Einmündung zur Staatsstraße, zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Eine 18-Jährige war mit ihrem Pkw nach links in die Staatsstraße eingebogen und missachtete dabei die Vorfahrt eines Renault, der in Richtung Rödelsee unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 24 000 Euro.