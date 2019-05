Dettelbach vor 6 Stunden

Vorfahrt missachtet: 4500 Euro Schaden

Am Mittwochfrüh ereignete sich an der Kreuzung Weingartenstraße/Am Felsenkeller ein Verkehrsunfall. Ein 61-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in der Weingartenstraße und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden BMWs, heißt es im Polizeibericht. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden von etwa 4500 Euro.