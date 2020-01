Markt Einersheim vor 1 Stunde

Vorfahrt missachtet: 15 000 Euro Schaden

Am Dienstagabend ereignete sich an der Kreuzung zur Bundesstraße 8/Am Landturm in Markt Einersheim ein Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer bog mit seinem Pkw nach links in die Bundesstraße ein. Hierbei übersah der Mann einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten BMW, heißt es im Polizeibericht. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Schaden von etwa 15 000 Euro entstand.