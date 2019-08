Gerlachshausen vor 27 Minuten

Vorfahrt missachtet: 11 000 Euro Schaden

Am Dienstagmorgen ereignete sich laut Polizeibericht auf der Staatsstraße 2271 zwischen Volkach und Schwarzach am Main ein Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Fahrzeugführer bog mit seinem Pkw an der Einmündung nach Gerlachshausen nach links ab. Hierbei übersah der Mann einen entgegenkommenden Vorfahrtsberechtigten VW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei ein Schaden von etwa 11 000 Euro entstand.