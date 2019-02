Vorfahrt missachet

Am Mittwochmorgen war ein 87-jähriger Autofahrer in der Otto-Hahn-Straße in Kitzingen unterwegs. An der Einmündung zur Panzerstraße übersah der Mann beim Linksabbiegen einen vorfahrtsberechtigten Opel. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dadurch entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.