Mainstockheim vor 24 Minuten

Vorfahrt in Buchbrunn missachtet

Eine 30-jährige Seat-Fahrerin war am Freitag gegen 18.15 Uhr auf der Kreisstraße von Buchbrunn in Richtung Mainstockheim unterwegs. An der Einmündung in die dortige Staatsstraße wollte sie laut Polizeibericht nach links auf diese in Richtung Mainstockheim einfahren. Hierbei übersah sie eine 16-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin, die auf der vorfahrtsberechtigten Staatsstraße von Mainstockheim kommend in Richtung Kitzingen fuhr und stieß mit dieser zusammen. Die Zweiradfahrerin stürzte und wurde mit Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Schaden von 6500 Euro.