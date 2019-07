Kitzingen vor 1 Stunde

Vorfahrt genommen

An der Einmündungder Bundesstraße 8 zur BAB A 7, nahe Kitzingen, ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall, weil ein 85-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw von der B 8 nach links in die Auffahrt zur BAB A 7, Fahrtrichtung Kassel, einbog und einem entgegenkommenden Mercedes dabei die Vorfahrt nahm. Der Mercedesfahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Es entstand ein Schadenvon circa 11 000 Euro.