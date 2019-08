Kitzingen vor 21 Minuten

Vorfahrt genommen

8000 Euro Schaden



Am Dienstagnachmittag übersah ein 65-Jähriger beim Abbiegen von der Friedenstraße in Kitzingen in Richtung der B 8 einen vorfahrtsberechtigten VW-Touran. Laut Polizeibericht kam es zum Zusammenstoß. Der Schaden wird auf circa 8000 Euro geschätzt.