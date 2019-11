Wiesentheid vor 30 Minuten

Vorfahrt genommen: Autos stoßen zusammen

Eine 66-jährige Fahrzeugführerin bog am Dienstagnachmittag mit ihrem Pkw von der Erweinstraße in Wiesentheid nach links in die Schönbornstraße ein. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Ford, der Vorfahrt hatte. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.