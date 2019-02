Vorbildlicher Einsatz für die Wallfahrt

Hohe Auszeichnung für drei verdiente ehrenamtliche Mitarbeiter der Wallfahrtskirche "Maria im Sand" in Dettelbach: Pfarrer Uwe Hartmann hat am Samstag, 2. Februar, dem Ehepaar Renate und Peter Bier sowie dem langjährigen Kirchenpfleger Mathias Weissmann das Wallfahrts-Ehrenabzeichen in Silber überreicht. Dabei zeigte sich der Geistliche "sehr dankbar für den vorbildlichen Einsatz" der drei. "Ohne sie hätte ich es nicht geschafft, die Kirche und die Wallfahrt am Leben zu halten", sagte Hartmann.

Gar als "Retter der Wallfahrt" bezeichnete der Seelsorger das Ehepaar Bier. Seit 2015 und vor allem seit dem Weggang der Franziskaner vor zwei Jahren kümmert sich Peter Bier als Messner für die Kirche und die Gottesdienst-Vorbereitungen, seine Frau sorgt seit 30 Jahren für den Blumenschmuck in der Wallfahrtskirche. Mathias Weissmann setzt sich seit 36 Jahren als Kirchenpfleger für den Erhalt des Gotteshauses und der Wallfahrt ein.