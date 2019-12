Kitzingen vor 1 Stunde

Vorbereitung auf den Weltgebetstag 2020

"Steh auf und geh" lautet das Thema des ökumenischen Weltgebetstags der Frauen am Freitag, 6. März 2020. Vorbereitet wurde der Gottesdienst laut Pressemitteilung von Frauen aus Simbabwe. Im Vorfeld des Weltgebetstages bietet das evangelische Dekanat Kitzingen am Samstag, 25. Januar, von 9 bis 15 Uhr, einen Vorbereitungstag im Paul-Eber-Haus an. Weitere Infos und Anmeldung bis 22. Januar unter Tel.: (09321) 8028, oder per E-Mail an dekanat.kitzingen@elkb.de