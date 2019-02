Vorbeifahrendes Auto übersehen

Am Donnerstagvormittag übersah eine 66-jährige Verkehrsteilnehmerin in Mainbernheim beim Anfahren vom Fahrbahnrand ein vorbeifahrendes Auto. Die Frau hielt zuvor hinter einem geparkten Pkw-Anhänger an und wollte kurz darauf wieder weiter fahren. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es laut Polizeibericht zum leichten Anstoß. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt.