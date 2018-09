Vor den Schulen präsent

Polizeirat Christian Georgi betont, dass primär die Sicherung der Kinder in Augenschein genommen, und die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, insbesondere im direkten Bereich vor Schulen, überwacht werden wird.

Wie wichtig es ist, einen Gurt anzulegen, zeigt allein schon die Statistik der Polizei Kitzingen: in den vergangenen zehn Jahren sind im Dienstbereich der Polizeiinspektion Kitzingen neun Personen bei Verkehrsunfällen gestorben, die keinen Gurt angelegt hatten. Oft kann man das Argument hören, dass es vielleicht sicherer ist, wenn man aus dem Auto herausgeschleudert wird. Die Statistik jedoch zeigt, dass die Überlebenschance bei derartigen Unfällen acht Mal höher ist, wenn man den Sicherheitsgurt angelegt hat.

Ein weiterer Aktionstag „Ablenkung am Steuer“ findet am 20. September, von 6 Uhr bis 22 Uhr statt. Dieses Thema umfasst nicht nur das verbotene Telefonieren oder Schreiben mit dem Handy. Das Thema erstreckt sich auch auf Gespräche mit Mitfahrern, Essen, Trinken oder auch die Bedienung von Radio oder Navi.

Untersuchungen haben ergeben, dass die Beschäftigung mit dem Handy, insbesondere Nachrichten lesen und schreiben die gefährlichste Art der Ablenkung ist, da bis zu 51 Prozent der gesamten Blickzuwendung dem Handy gilt und nicht der Straße. Neueste Untersuchungen gehen davon aus, dass in Deutschland etwa ein Drittel der Verkehrsunfälle als Grund Ablenkung im Straßenverkehr haben und die Wahrscheinlichkeit beim Lesen oder Schreiben einer Nachricht zwölf Mal höher ist, einen Verkehrsunfall zu verursachen, als ohne irgendwelche Ablenkung.

Bis jetzt kostet das Fahren mit dem Handy am Ohr noch 100 Euro plus 28,50 Euro Gebühr und einen Punkt in Flensburg. In Fachkreisen werden jetzt doch schon Stimmen laut, die für einen zweiten Verstoß zusätzlich ein Fahrverbot von einem Monat fordern.