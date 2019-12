Vor Kameras: Jugendliche randalieren in einer Bank

Einen Schaden von etwa 100 Euro verursachten mehrere Jugendliche im Innenraum der Sparkasse in der Schweizergasse im Zeitraum vom Samstag Abend bis Sonntag Morgen. Die Jugendlichen beschädigten im Bereich der Geldautomaten die Innentür zu einem Abstellraum und einige dort gelagerte Würfel aus Pappe. Da der Bereich durch Kameras überwacht wird, dürften die derzeit noch unbekannten Täter ermittelt werden können, teilt die Polizei mit.

Kabel zum Notstromaggregat durchtrennt

Wer dagegen in Mainstockheim ein Stromkabel durchtrennt hat, wurde nicht gefilmt. Offenbar aus Ärger über einen Bauwagen, der der Dorfjugend als Treffpunkt dient, beschädigte ein noch unbekannter Täter am Samstag in der Zeit von 4.30 Uhr bis 19 Uhr ein dort angebrachtes Stromkabel. Das Kabel, das den Bauwagen mit einem Notstromaggregat verbindet, wurde durch den Unbekannten zerschnitten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10 Euro, so die Polizei.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.