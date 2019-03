Vor Gericht: Junge Mutter betrügt Jobcenter um 25.000 Euro

Eigentlich hätte sie von 2014 bis 2016 keinen Anspruch auf Sozialhilfe gehabt. Und doch bekam die zweifache Mutter in dieser Zeit fast 25 000 Euro vom Jobcenter. Vor dem Amtsgericht Kitzingen musste sich die junge Mutter nun wegen Betrugs verantworten. Die 34-Jährige gab gegenüber dem Jobcenter an, alleinerziehend zu sein. Angeblich habe sie auch nicht gewusst, wer die Väter ihrer beiden Töchter sind. Dabei wohnte die Angeklagte in diesem Zeitraum mit ihrem Partner zusammen, welcher auch tatsächlich der Vater der Mädchen ist. Dieser hat laut Anklageschrift auch den Lebensunterhalt der Familie finanziert.

Die Angeklagte gab ihre Tat zu. "Ich habe keinen Ausweg gesehen. Ich wollte nur mich und meine Kinder retten", erklärte sie ihr Handeln. Ihr Partner habe ihr allerdings kein Geld gezahlt, behauptete sie. Er selbst war als Zeuge geladen, wurde aber nicht gehört. Mittlerweile ist die 34-Jährige von ihrem Lebensgefährten getrennt und wohnt wieder zuhause bei ihren Eltern. Sie geht einer festen Arbeit nach; ihre Töchter besuchen einen Kindergarten. Schon jetzt zahlt sie monatliche Raten von ihrem Gehalt an das Jobcenter zur Wiedergutmachung.

Angeklagte zeigte sich reumütig

Viermal war die 34-Jährige bereits wegen Betrugs vorbestraft. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft unterstellte der Angeklagten für ihre Tat eine "besondere Dreistigkeit", da sie sich die Leistungen über einen langen Zeitraum von zwei Jahren erschlichen hat. Gleichzeitig stellte sie ihr aber mit Blick auf ihre derzeitigen Lebensumstände eine günstige Sozialprognose aus. Die Staatsanwältin plädierte für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die auf Bewährung ausgesetzt werden kann.

Auch der Verteidiger der Angeklagten befand, dass eine Geldstrafe nicht ausreiche; er beantrage aber eine Freiheitsstrafe von unter einem Jahr. Die zweifache Mutter habe sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren als verantwortungsbewusst erwiesen. "Ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen", sagte die junge Mutter vor der Ureilsverkündung

Zu Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt

Das Gericht verurteilte die 34-Jährige schließlich zur einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten auf Bewährung. Zudem muss sie die Kosten des Verfahrens tragen. Die Bewährungszeit ist auf drei Jahre angesetzt. Monatlich muss sie dem Jobcenter 100 Euro zurückzahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.