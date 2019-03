Vor Gericht: Beziehungsstreit ist "ein bisschen eskaliert"

Dass "der Umgangston verbesserungswürdig" sei, war ein sehr milder Hinweis des Gerichts an die Angeklagte. Dass die 27-Jährige einen mitunter unfassbaren Ton am Leib hat, zeigten nicht zuletzt diverse Chat- und WhatsApp-Protokolle. Es wimmelt darin nur so vor Beleidigungen und Drohungen. Die gepflegte Eskalation scheint bei der Angeklagten fast schon an der Tagesordnung zu sein.

Ausgangspunkt der verbalen Streiterei sind Probleme mit dem Ex beim Umgangsrecht für das gemeinsame Kind. Die Mutter zofft sich mit dem Kindsvater und dessen neuer Lebensgefährtin. Es geht um vielerlei Schwierigkeiten: Das Holen und Bringen des Kindes sorgt ebenso für Ärger wie die Frage, ob Bilder des Nachwuchses ins Internet gestellt werden dürfen.

Angst eingejagt

Die Dinge eskalieren im Sommer vergangenen Jahres: Die Angeklagte taucht - nachdem es im Chat rund gegangen ist - vor der Wohnung der neuen Freundin ihres Ex auf. Die Kontrahentin ist allerdings nicht daheim, wohl aber deren 13-jährige Schwester. Statt sich zu beruhigen, turnt die 27-Jährige im Garten herum, zerstört eine Glaskugel und jagt der Jugendlichen durch ihr rabiates Auftreten gehörig Angst ein.

Wenig später geht der Beleidigungen-Schwall weiter, diesmal mit der Mutter der 13-Jährigen, die die 27-Jährige wegen des Auftritts vor dem Haus und im Garten zur Rede stellen will. Auch diesmal geht es wieder zur Sache: Die junge Frau drohte sogar, dass Köpfe rollen würden. "Aus Nichts wird immer mehr", versucht der Verteidiger die Ausfälligkeiten zu erklären. Derweil die Angeklagte weiterhin eine sehr eigene Sicht auf die Dinge zu haben scheint: Damals sei es halt "ein bisschen eskaliert", so ihre Einordnung der wilden Geschehnisse.

Ausbildung zur Erzieherin

Eine besonderen Note bekommt der Fall durch den beruflichen Werdegang der Angeklagten. Sie befindet sich in einer Ausbildung zur Erzieherin. Unabhängig davon, dass an dieser Stelle nicht nur das Gericht ins Grübeln kommt, wird die 27-Jährige gegenüber dem Arbeitgeber einiges zu erklären haben: Die verhängte Geldstrafe von 1875 Euro (75 Tagessätze zu je 25 Euro) taucht im Führungszeugnis auf und dürfte deshalb auch beim Arbeitgeber für Nachfragen sorgen.