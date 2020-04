Vor 75 Jahren fielen die Kitzinger Mainbrücken

4.4.1945: Sprengung der Kitzinger Mainbrücken durch deutsche Pinoniere. Die in Bruchstein gemauerte einspurige Gerolzhöfer Eisenbahnbrücke prägte mit ihren gotisch anmutenden Bogen die Landschaft am Main. Das Bild entstand in den 1920er-Jahren. Rudolf Joachim Foto: Rudolf Joachim

+2 Bilder