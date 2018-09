Von keinem blassen Schimmer bis zu Idealvorstellungen

„Ihr Beruf ist segensreich und krisensicher, denn die Pflegeberufe haben heute eine gesellschaftlich hohe Bedeutung“, wandte sich der stellvertretende Landrat Paul Streng in der Examensfeier an die erfolgreichen Absolventen der Berufsfachschule für Krankenpflege in der Klinik Kitzinger Land. Dabei zeichnete Leitender Medizinaldirektor Dr. Rainer Schua Dagmar Bader aus Hohenfeld mit der Zeugnisnote 1,5 und Larissa Conrad aus Obernbreit mit der Note 1,43 mit einer Anerkennungsurkunde der Regierung von Unterfranken aus.

Wie Rainer Schua betonte, war der 50. Kurs in der Geschichte der Schule zu Ende gegangen und die Schüler seien mit Grenzsituationen konfrontiert worden, mit denen sie professionell umgegangen seien. Er händigte die Schulzeugnisse und die Examensurkunden an neun Frauen plus dem Biebelrieder Christopher Koch als Hahn im Korb aus.

Der Medizinaldirektor ging auf die aktuelle Lage im Krankenpflegebereich ein und bemängelte, dass die Rahmenbedingungen nicht mit den Anforderungen standhalten würden. „Wenn Sie wollen und Sie sich nicht gerade total dumm anstellen, dann ist Ihnen ein Arbeitsplatz sicher“, ließ Rainer Schua die Absolventen wissen.

Schulleiterin Katharina Gottwalt dankten allen Dozenten und Wegbegleiterin der Schüler und erinnerte an schwierige Phasen in der Ausbildung. Im Oktober 2015 seien die Schüler teilweise mit keinem blassen Schimmer, was sie erwartete, oder aber mit Idealvorstellungen an den Start gegangen. Die Schulleiterin sah den Titel des Gesundheits- und Krankenpflegers als Auszeichnung und Verpflichtung zugleich. Die Absolventen sollten sich für ihre künftige Arbeit vornehmen, die Aufmerksamkeit den Patienten und deren Wohl zu schenken.

Stellvertretender Landrat Paul Streng gab sich froh, an der Klinik Kitzinger Land eine Berufsfachschule für Krankenpflege zu haben.

„Dass wir den Schulleiter und Bekannte in unserem Umfeld verloren haben, das ist uns nahe gegangen“, erinnerten Anna Schlosser und Celine Studtrucker im Schlusswort seitens der Absolventen.

Die Glückwünsche der Klinikleitung überbrachte Vorstand Thilo Penzhorn und am E-Piano gab Theresia Kosa der Feierstunde den musikalischen Rahmen.

Examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger sind: Margit Amberger (Rödelsee), Dagmar Bader (Hohenfeld), Larissa Conrad (Obernbreit), Eva Grundei, Annabell Hartmann, Leonie Schmidt, Celine Studtrucker (alle Kitzingen), Janin Wiegand (Wiesentheid), Anna Schlosser (Westheim), Christopher Koch (Biebelried),