Biebelried vor 1 Stunde

Von der Straße abgekommen

Am Montagmorgen kam eine 31-Jährige zwischen Biebelried und Westheim mit ihrem Auto nach rechts von von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Wie die Polizei berichtet, konnte bei der Frau, die an der Unfallstelle über starke Rückenschmerzen klagte, Alkoholgeruch festgestellt werden. Deshalb kam die Frau zunächst in die Uni-Klinik-Würzburg zur ärztlichen Behandlung. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Der Schaden beträgt etwa 3500 EUR.