Von der Straße abgekommen und im Acker gelandet

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem VW Tiguan auf der B 8 bei Mainbernheim unterwegs. Aus Unachtsamkeit geriet der Fahrer rechts auf das Bankett und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam von der Straße ab und durchfuhr noch ein Gebüsch, bevor es im Acker zum Stehen kam. An dem Fahrzeug entstand laut Polizei Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.