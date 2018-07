Marktbreit vor 1 Stunde

Von der Sonne geblendet

Ein 78-jähriger Rentner war am frühen Dienstagabend in Marktbreit in der Adam-Fuchs-Straße in Richtung Kitzingen unterwegs und wollte an der Einfahrt zu einem Einkaufsmarkt nach links abbiegen. Wegen der tief stehenden Sonne übersah er den entgegenkommenden Skoda einer 62-jährigen Frau und stieß mit dieser beim Abbiegen zusammen. Schaden laut Polizeibericht: 8500 Euro.