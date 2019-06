Münsterschwarzach vor 10 Stunden

Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montagabend war eine 75-jährige Autofahrerin in Münsterschwarzach in der Schweinfurter Straße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem VW Golf nach links von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr sie über eine Grünfläche und prallte gegen einen Zaun. Die Fahrzeuglenkerin erlitt durch die unkontrollierte Fahrt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik Kitzinger Land gebracht. Die Feuerwehr Münsterschwarzach war mit neun Einsatzkräften an der Unfallstelle eingesetzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3800 Euro.