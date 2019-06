Von Niederösterreich nach Dettelbach

Im Anschluss an das Landtagspräsidententreffen in Würzburg besuchte Karl Wilfing Michael Hartmann und seine Familie. Hartmann ist nicht nur Stadtrat in Dettelbach sondern auch Präsident der deutsch-österreichischen Gesellschaft. Nach Kaffee und Kuchen gab es für Wilfing eine kleine Rundfahrt durch Dettelbach und seine Ortsteile. Anschließend ging es ins KuK nach Dettelbach, wo einige Mitglieder des Dettelbacher Stadtrats und der deutsch-österreichischen Gesellschaft den Landtagspräsidenten von Niederösterreich empfingen. Zweiter Bürgermeister Herbert Holzapfel organisierte die Eintragung von Karl Wilfing ins Goldene Buch der Stadt Dettelbach. Im Bild (von links) Karl Wilfing, Michael Hartmann, Manfrad Schackl (Vize-Präsident der deutsch-österreichischen Gesellschaft) und Stadtrat Manfred Berger.