Von Kitzingen in die Welt: Freiwilligendienst in Südafrika

Zwei Stunden wird ihr Fußweg zur Arbeit jeden Morgen dauern, doch das nimmt Stella Berndt für das Abenteuer Südafrika gerne in Kauf. Einige Stellen ihres Arbeitsweges zu dem Kindergarten, in dem sie einen Freiwilligendienst absolvieren wird, sind mit dem Auto nicht befahrbar. Ein Teil der Strecke ist ein ausgetrockneter See.

Doch das mindert ihre Vorfreude nicht. In diesem Monat geht es für die 19-Jährige aus Kitzingen für ein Jahr in die Madikwe-Region in der Nord-West-Provinz Südafrikas, an der Grenze zu Botswana. Das Land habe sie schon immer interessiert und einen Freiwilligendienst wollte sie auch machen. "Außerdem wollte ich mal aus Kitzingen raus", erzählt die Abiturientin.

Beworben hat sie sich letztlich für den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst "Weltwärts", ein Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Bewerbungsfrist lag schon im vergangenen Jahr. Einige Zeit bevor sie das Abitur in der Tasche hatte. "Das war schon komisch, ging aber nicht anders", erzählt sie rückblickend.

Vom deutsch-südafrikanischen Jugendwerk entsendet

Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren kommt die Zusage für sie im Frühjahr 2019. Wo genau es hingeht, darauf hatte sie keinen Einfluss. "Man bewirbt sich nicht auf einen bestimmten Kindergarten, man bewirbt sich auf Südafrika", weiß die 19-Jährige. Anschließend kommt der Vertrag, darin steht ein Einsatzort. "Entweder du sagst ja oder nein."

Sie hat zugestimmt und wird in einem Kindergarten im Norden des Landes arbeiten, sich um Kinder aus umliegenden Townships kümmern, sie in Englisch unterrichten und auf die Schule vorbereiten. Und ihnen zumindest eine warme Mahlzeit pro Tag ermöglichen. Wohnen wird Berndt "abseits mit den anderen Freiwilligen" in kleinen Hütten, zwei Stunden Fußmarsch von ihrem Einsatzort entfernt, wie sie erzählt. Die nächste größere Stadt sei eine Autostunde entfernt.

Auf sich alleine gestellt sind die Freiwilligen dort nicht, denn die Farm gehört Arno Faul, der selbst Gründer einer Non-Profit-Organisation ist und dort eine Art Community aufgebaut hat. Stella Berndt nennt ihn schon vor ihrer Abreise "ihren Mentor". Mit 54 anderen wird sie vom deutsch-südafrikanischen Jugendwerk in Bad Honnef nach Südafrika entsendet. Nach den Einführungstagen verteilt die Organisation die Freiwilligen im ganzen Land.

Kontakt zur Organisation und zu anderen Freiwilligen

Wie ihr Alltag dort aussieht, das weiß die 19-Jährige schon ungefähr. Auch, weil sie mit anderen Freiwilligen, die gerade dort sind, im Kontakt steht. Sie schicken ihr Bilder – zumindest dann, wenn die Internetverbindung es zulässt. Von Montag bis Freitag arbeitet sie im Kindergarten, ansonsten helfen die Freiwilligen auf der Farm oder in einem Kiosk. "Die Arbeitszeiten sind anders als in Deutschland", sagt sie. Dort gehe es nicht so streng zu.

Wenn am Nachmittag Schluss ist, läuft sie zurück zur Farm, wieder zwei Stunden. Mit der Zeit, so hat sie es von anderen gehört, werde man in der Community Leute kennen lernen, die einen ein Stück mit dem Auto mitnehmen könnten. Am Wochenende hat sie frei, auch Urlaub steht ihr während des einjährigen Dienstes zu. Hierfür hat sie sich gemeinsam mit ihren zukünftigen Mitbewohnern schon ein Auto gekauft.

Trotz der großen Distanz und der langen Zeit hätten ihre Eltern sie von Anfang an unterstützt, erzählt die 19-Jährige. "Sie waren glücklich, als die Zusage kam." Sie selbst freut sich am meisten auf die Kinder, die sie betreuen wird und auf das, was sie vielleicht selbst dort verändern kann. Nach ihrer Rückkehr will die Kitzingerin nicht wieder zurück in die Heimat, sie hat schon andere Pläne: Sie will Hebamme werden und hat sich hierfür schon in Berlin umgesehen.