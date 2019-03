Von Helikopter-Müttern und Familienglück ohne WLAN

"Hallo Kitzingen!" Gleich bei der Begrüßung machte Barbara Ruscher ihrem fränkischen Publikum ein Kompliment. Richtig beeindruckt sei sie gewesen, als sie am Stadteingang das Ortsschild mit der Aufschrift "Große Kreisstadt" erblickt habe. "Das hatte gleich so etwas Pompöses", meinte sie augenzwinkernd. Anlässlich des Internationalen Frauentages war die Kölner Kabarettistin am Freitagabend erstmals in der Alten Syngoge zu Gast. Mit hintergründigem Humor nahm sie dabei die große Politik genauso ins Visier wie die kleinen Alltäglichkeiten des modernen Lebens.

Auch in diesem Jahr stieß die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag, zu dem die Gleichstellungsstelle des Kitzinger Landratsamtes gemeinsam mit der Vhs eingeladen hatte, wieder auf großen Anklang. Die 250 Sitzplätze in der Alten Synagoge waren alle besetzt. Stellvertretender Landrat Robert Finster erinnerte zu Beginn an den langen Weg der Frauen hin zur Gleichberechtigung. Inzwischen sei viel erreicht worden, auch wenn es in manchen Bereichen immer noch Ungleichheiten gebe. "Die Frauen bei uns im Kreistag machen auf jeden Fall eine gute Arbeit", meinte er lobend. Wenn das Gremium jeweils zur Hälfte aus Männern und Frauen bestünde, wäre das "eine gute Sache".

Männer und Frauen ticken unterschiedlich

Dass Männer und Frauen trotz aller Bemühungen um Gleichberechtigung unterschiedlich ticken, zeigte Barbara Ruscher in ihrer anschließenden Comedy-Show auf. Auffallend sei beispielsweise, dass Raser, die sich in Städten illegale Auto-Wettrennen liefern, durchwegs männlich seien. "Frauen rasen nur bis zum Parkplatz vor die Schule, um direkt vor dem Eingang ihre Sprösslinge aus dem SUV abzuladen." Oder "sie fahren mit dem Auto bis aufs Mittelfeld" des Fußballplatzes, auf dem der Sohnemann mit seiner Jugendmannschaft spielt.

Dass es einige Eltern mit der Fürsorge übertreiben, machte die Kabarettistin in einer humorvollen Persiflage auf ein Jugendfußballspiel deutlich: Da gab die "Thermomix-Thekla" ihrem Sohnemann zwischendurch Globuli, Wut entbrannte Mütter stürmten "aus ihrem Helikopter" aufs Spielfeld und oberschlaue Akademiker-Väter kommentierten am Spielfeldrand als Möchtegern-Trainer das Spielgeschehen. Auch den Wettbewerb unter Müttern bei der Ausrichtung von Kindergeburtstagen - "die schlimmste Seuche" der Neuzeit - zog die Kölnerin spöttisch durch den Kakao.

Yogaübungen an der Ampel

Während des mehr als zweistündigen Programms führte Ruscher dem Publikum noch andere Auswüchse der modernen Wohlstandsgesellschaft vor Augen - wie etwa die Beeinträchtigung des Familienlebens durch Computer oder Smartphone. "Als vor kurzem im Köln das WLAN ausfiel, habe ich mich mal wieder mit meinen Kindern unterhalten. Die sind wirklich ganz nett." Und dann der ständige Drang zur "Selbstoptimierung"! Zum Beispiel mit Yogaübungen an der Ampel. "Da musst du dich nicht wundern, wenn dich von hinten der Labrador begattet." Ganz zu schweigen von den Ungetümen namens Laubbläsern: "Wenn du da nicht aufpasst, blasen sie dein Meerschweinchen bis nach Kiel!"

Nicht nur das alltägliche Leben nahm die Kabarettistin aufs Korn. Mit satirischem Blick beleuchtete sie auch die AfD, den Umgang mit Datenschutz, die Ausbeutung armer Länder durch mächtige Konzerne oder die Machenschaften der FIFA. Zwischendurch setzte sie sich immer wieder an den Flügel, um mit humorvoll-spöttischen Gesangseinlagen die Stimmung anzuheizen. Am Ende erntete die Rheinländerin begeisterten Applaus - und auch ihr selbst schien es in der "Großen Kreisstadt" gefallen zu haben: "Schön war´s bei Euch in Kitzingen!", meinte sie zum Abschied.