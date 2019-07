Possenheim vor 14 Minuten

Von Fahrbahn abgekommen

In der Nähe von Possenheim geriet am Dienstagmorgen ein 44-Jähriger aus Unachtsamkeit auf der B 8 mit seinem Lkw-Gespann für einen kurzen Moment nach rechts auf das dortige Bankett, so die Polizei. Hier stieß der Mann gegen eine Wegweisertafel. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.