2018 wurde in Bayern ein Doppel-Jubiläum gefeiert: 200 Jahre Verfassung und 100 Jahre Freistaat. Die für das Verfassungsjubiläum konzipierte Ausstellung „Vom Untertan zum Staatsbürger“ ist nach Stationen in Volkach, Mainbernheim, Wiesentheid, Iphofen, Wiesenbronn und Kleinlangheim ab Montag, 8. April, auch in der Rathaushalle in Kitzingen zu sehen. Eröffnet wird sie um 17.30 Uhr.

Ziel der Ausstellung ist es, an Beispielen aus verschiedenen Orten des Landkreises Kitzingen aufzuzeigen, wie lange und schwer der Weg vom Obrigkeitsstaat in Richtung Demokratie war und wie mühsam Freiheitsrechte und demokratische Grundideen erst errungen werden mussten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Ausstellung präsentiert wichtige Persönlichkeiten und Ereignisse aus der Zeit vor 200 Jahren, als Franken zu Bayern kam und als Bayern eine Verfassung bekam.

Viele Gemeinden, Archive, Institutionen und Privatpersonen im Landkreis haben sich an der Ausstellung beteiligt, Informationen geliefert oder Exponate zur Verfügung gestellt. Folgendes Begleitprogramm gibt es zur Ausstellung: 11. April, 19 Uhr: Vortrag in der Rathaushalle von Dr. Ute Feuerbach, Historikerin, Kuratorin der Ausstellung „Vom Untertan zum Staatsbürger“ zum Thema „Einheit, Recht und Freiheit auf den Fahnen der Untertanen von Adel, Geistlichkeit und Fürsten“. 12. und 16 April, jeweils 18 Uhr, und 14. April, 14 Uhr: Führung durch die Ausstellung. 26. April, 19 Uhr: Vortrag in der Rathaushalle von Prof. Dr. Rainer Leng, Historiker an der Universität Würzburg, zum Thema „Gaibach - ein Erinnerungsort zwischen Verfassungspatriotismus und Verfassungskonflikt“.