Kitzingen vor 1 Stunde

Vom Rad gestürzt

Am Mittwochvormittag fuhr ein 74-Jähriger Radler auf dem Bleichwasen in Kitzingen. Aus Unachtsamkeit stürzte er in einer Kurve und fiel laut Polizeibericht auf die Fahrbahn. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu.