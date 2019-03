Vom Bremspedal gerutscht

Am Dienstagfrüh wollte ein 88-jähriger Autofahrer auf einem Parkplatz in der Rüdenhausener Straße in Wiesentheid einparken. Dabei, so die Polizei, rutschte der Mann vom Bremspedal und betätigte ungewollt das daneben liegende Gaspedal. Das Auto fuhr dadurch gegen einen angrenzenden Baum. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro.