Scheinfeld vor 2 Stunden

Vom Altenheim zum Seniorenzentrum

Der Caritasverband Neustadt/Aisch weihte im Beisein vieler Gäste sein grundlegend erneuertes Seniorenzentrum Maximilian Kolbe in Scheinfeld ein. Künftig gibt es auch eine Tagespflege, denn das Ziel der Caritas ist es, den Menschen möglichst viel Lebensqualität zu schenken und ihnen einen Verbleib zu Hause so lange es geht zu ermöglichen. Die jüngsten Baumaßnahmen haben ein Kostenvolumen von 3,25 Millionen Euro. Das Seniorenzentrum ist die einzige stationäre Einrichtung in Scheinfeld mit einem Einzugsbereich von einem Radius von 20 Kilometern.