Vom Ästchen zum Baum: Die Geschichte einer Freundschaft

Marktbreit und Fléac verbindet eine lange Freundschaft. Welche Vorteile das bietet, machte eine ehemalige Deutschlehrerin aus Frankreich deutlich.

Der sogenannte „Élysée – Vertrag“ war der formelle Grundstein für eine Aussöhnung zwischen den Franzosen und den Deutschen. Am 56. Jahrestag der Unterzeichnung wurde der Vertrag in Aachen nochmals bekräftigt – Anlass genug für das Partnerschaftskomitee Fléac – Marktbreit, einen Rückblick auf die Entwicklung der Freundschaft zwischen den Partnerstädten zu werfen.

Das Partnerschaftskomitee hatte dazu Lina Dupuis aus Fléac eingeladen, um über das Thema vor einer Schülergruppe des Marktbreiter Gymnasiums und in einer öffentlichen Veranstaltung in der Rathausdiele zu referieren, wie es in einem Presseschreiben heißt. Dupuis, ehemals Deutschlehrerin an einem Gymnasium, sei in die Städtepartnerschaft von Beginn an eingebunden gewesen.

Vom Enthusiasmus der Gründer

In der Veranstaltung in der Rathausdiele stellten mit Lena Engel und Jakob Wagner zunächst zwei Marktbreiter Gymnasiasten den Inhalt des Élysée – Vertrags und das Programm des Jugendaustauschs vor. Anschließend schilderte Lina Dupuis die Anfänge der Städtepartnerschaft und den großen Enthusiasmus der Gründer, die noch Zeiten erlebt hätten, in denen sich die Länder feindlich gegenüberstanden.

Anschaulich habe sie die heute oft als selbstverständlich angesehenen Vorteile der europäischen Integration gezeigt: Beispielsweise kein Zoll mehr für eine hier gekaufte Stereoanlage, keine langwierigen Kontrollen an der Grenze und auch keine hohen Kosten für Telefonate nach Frankreich.

Symbol für die Freundschaft

Der Vortrag war von Bildern begleitet worden, das letzte zeigte sozusagen symbolisch das Wachstum der deutsch-französischen Freundschaft: Ein aus Marktbreit stammendes Ästchen, das versuchshalber in den Boden gesteckt worden war und Wurzeln bildete, ist mittlerweile ein stattlicher Baum geworden.