Volltrunken eine Packstation gerammt

Am Samstagmittag fuhr ein 36-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in der Kitzinger Siegfried-Wilke-Straße rückwärts gegen eine Packstation der Deutschen Post. Der Fahrer hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Ein Zeuge hatte allerdings das Kennzeichen erkannt. In der Folge suchte die Polizei den 36-Jährigen zuhause auf. Sofort fiel den Beamten auf, dass der Mann offensichtlich stark dem Alkohol zugesprochen hatte. Bei einem Alkoholtest wurden umgerechnet 1,7 Promille gemessen. Der Kitzinger musste zur Blutprobe. Gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Der Schaden am Wagen beläuft sich auf etwa 2000 Euro, an der Packstation auf 1000 Euro.