Volles Programm für den Stadtrat

Auf den Stadtrat Volkach wartet am Montagabend, 25. Juni, ab 19.30 Uhr, ein strammes Programm. Es sind mehrere Bau- und Neugestaltungsvorhaben von den Räten zu bearbeiten.

Vorgeschaltet ist ab 19 Uhr eine Sitzung des Bauausschusses, und dort steht das ehemalige Gasthaus Zum Lamm im Mittelpunkt. Die Räte behandeln einen Bauantrag auf eine Nutzungsänderung mit Ausbau des Dachgeschosses zu einem Büro und acht Wohnungen sowie die Umplanung des Saales und Biergartens in sieben Wohnungen. Weiterhin liegt eine Bauvoranfrage auf Nutzungsänderung eines Verkaufsraumes an der Gaibacher Straße 7 in einen asiatischen Imbiss vor.

Teil soll Einbahnstraße werde

n

In der Stadtratssitzung steht die Neugestaltung der Josef-Wächter-Straße mitsamt der Ertüchtigung der Brücke zur Entscheidung an. Um den verkehrsberuhigten Bereich zu erweitern, soll ein Teil der Straße in eine Einbahnstraße umgearbeitet werden. Beim Thema „Erhalt der Scheune und des Gewölbekellers in Krautheim“, wollen die Räte Nägel mit Köpfen machen. Eine Abstimmung bei der Bürgerversammlung hatte das Ergebnis von 41:6 für den Erhalt ergeben.

Ferner muss der Flächennutzungsplan der Stadt geändert werden, und der Rat stimmt darüber ab, ob das Büro arc.grün in Kitzingen beauftragt werden soll. Weiterhin werden die Architektenleistungen für die Dorferneuerung in Krautheim (Leichenhaus) und Eichfeld (Kirchgaden sowie Unterstellhalle und Errichtung eines Torbogens) behandelt.

Die Feuerwehr in Eichfeld braucht ein Ersatzfahrzeug. Die dortigen Kameraden haben auf dem Gebrauchtwagenmarkt für 51 491 Euro ein für sie passendes Fahrzeug gefunden. Über diese Anschaffung muss ebenso beraten werden wie über die Neukalkulation der Friedhofsgebühren. Die hatte die Stadt bislang immer um einige Prozentpunkte angehoben, jetzt soll ein externes Unternehmen eine ordentliche Kalkulation auf die Beine stellen.

Mit der Amtseinführung von Hanns Strecker als Nachfolger für die ausgeschiedene CSU-Rätin Katrin Geiger wird die Sitzung eröffnet.