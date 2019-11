Volkach vor 1 Stunde

Volkstrauertag: Gedenkstunde in Volkach

Die Stadt Volkach lädt zur Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag, 17. November, ein. Treffpunkt ist nach dem Hauptgottesdienst gegen 11 Uhr am Marktplatz. Von dort startet ein Schweigemarsch zum Kriegerdenkmal, heißt es in einer Pressemitteilung.