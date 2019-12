Sickershausen vor 1 Stunde

Volkstanzgruppe ehrt ihre Mitglieder

Die Fränkische Volkstanzgruppe Kitzingen ehrt alljährlich im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier in der Sickerhalle in Sickershausen verdiente und langjährige Mitglieder. Nach dem traditionellen Verlesen des Jahresprotokolls als Jahresrückblick überreichte der stellvertretende Vorsitzende Udo Scholz die Ehrenurkunden und ein Geschenk für jeweils zehn Jahre Mitgliedschaft an Bruno Diener, Marianne Diener, Amalia Hofmann, Günter Hofmann, Fritz Schamann und Karin Schamann. Die Auszeichnungen für Heidi Diener und Rosalia Pardo für jeweils 25 Jahre werden nachgereicht. Die vorweihnachtliche Feier wurde von der Winzertanzgruppe Iphofen mit weihnachtlichen Liedern und Geschichten begleitet.